Ağrı Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ağrı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Ağrı başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ağrı Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ağrı seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ağrı Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 71.55 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:20 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.4 oldu. Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 127.190 oyla yüzde 64.56 - Recep Tayyip Erdoğan: 64.934 oyla yüzde 32.96 - Sinan Oğan: 3.840 oyla yüzde 1.95 - Muharrem İnce: 1.043 oyla yüzde 0.53 oy aldı.



Ağrı 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 127.190 oyla yüzde 64.56Recep Tayyip Erdoğan: 64.934 oyla yüzde 32.96Sinan Oğan: 3.840 oyla yüzde 1.95Muharrem İnce: 1.043 oyla yüzde 0.53

Ağrı Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 71.25 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:20 itibarıyla yüzde 90.1 oranında açıldı. 2023 Ağrı milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 102.812 oyla yüzde 54.41 - Cumhur İttifakı: 56.395 oyla yüzde 29.85 - Millet İttifakı: 23.812 oyla yüzde 12.6 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.108 oyla yüzde 0.59 - Ata İttifakı: 272 oyla yüzde 0.14 aldı. Saat 22:20 itibarıyla 2023 Ağrı milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Emek ve Özgürlük İttifakı: 102.812 oyla yüzde 54.41Cumhur İttifakı: 56.395 oyla yüzde 29.85Millet İttifakı: 23.812 oyla yüzde 12.6Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.108 oyla yüzde 0.59Ata İttifakı: 272 oyla yüzde 0.14YEŞİL SOL: 102.812 oyla yüzde 54.41AK Parti: 47.996 oyla yüzde 25.40CHP: 21.095 oyla yüzde 11.16MHP: 4.489 oyla yüzde 2.38YENİDEN REFAH: 3.470 oyla yüzde 1.84İYİ Parti: 2.717 oyla yüzde 1.44MEMLEKET: 1.183 oyla yüzde 0.63SOL PARTI: 850 oyla yüzde 0.45BBP: 440 oyla yüzde 0.23AP: 272 oyla yüzde 0.14TKP: 201 oyla yüzde 0.11YP: 201 oyla yüzde 0.11HAKPAR: 155 oyla yüzde 0.08HKP: 120 oyla yüzde 0.06GENÇ: 116 oyla yüzde 0.06MP: 100 oyla yüzde 0.05TKH: 57 oyla yüzde 0.03ANAP: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00ZP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00