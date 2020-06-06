Ağrı Dağı'na turizm çıkışı serbest oluyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'daki Yoncalık Köyü mevkisinde İl Özel İdaresi özel kaynaklarıyla yaptırılan ve 7 bin kişiye istihdam sağlayacak "Ayakkabıcılar Sitesi Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Bakan Soylu, İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun duası eşliğinde, Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ile fabrikanın temelini attı.

Törendeki konuşmalarda da Ağrı Dağı'nın turizme açılmasıyla ilgili önemli mesajlar verildi. Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi konuşmasında Bakan Soylu'nun geçen sene verdiği talimatı hatırlatarak 2020 yılı içinde Ağrı Dağı'nın açılışına beklediğini söyledi.

"HUZURUMUZ AĞRI'DA DİYECEĞİZ"

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Bakan Soylu, bu davete de yanıt verdi. Soylu, "Söz verdik ve dedik ki Ağrı Dağı'nda piknik yapacağız. İnşallah eylül ayında Cudi'de, ardından Ağrı Dağı'nda çok güzel piknik yapacağız. Buradan dünyaya mesaj vereceğiz ve diyeceğiz ki huzurumuz Cudi'de, Ağrı'da ve bizim Türkiye'mizin 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresindedir" diye konuştu.