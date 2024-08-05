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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı'da minibüs sürüye çarptı: 3 kişi yaralandı 55 koyun öldü | Son dakika haberleri

        Ağrı'da minibüs sürüye çarptı: 3 kişi yaralandı 55 koyun öldü

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsüne minibüs çarptı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken 55 koyun öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 01:50 Güncelleme: 05.08.2024 - 01:50
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        Ağrı'da minibüs sürüye çarptı: 3 kişi yaralandı 55 koyun öldü
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        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 55 koyun öldü.

        İlçeye bağlı Yeşildurak köyünde Aydın Başboğa'ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne, Ağrı-İran karayolunda plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada, 3 kişi yaralandı, sürüdeki 55 koyun öldü. Yaralılar Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #ağrı
        #Diyadin
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