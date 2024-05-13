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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler

        Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti!

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, yürekleri kavuran bir kaza yaşandı. Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu biri, 1 yaşında çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:00
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        Ağrı'da, V.Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesindeki Sarıcan köyü mevkiinde C.Ü. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

        KAZAYI GÖREN SÜRÜCÜLER 112'YE HABER VERDİ

        AA'da yer alan habere göre kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        1 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

        Ekipler, araçlarda sıkışan yaralı 6 kişiyi kurtardı, 1 yaşındaki A.A'nın ise kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        BİR KİŞİ DE HASTANEDE CAN VERDİ

        Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A. ise burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #ağrı
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