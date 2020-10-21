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Agregat Tanımı:

Agregat kelimesinin anlamı; toplam, bir gövde, kütle, ya da bir miktar içine ünitelerin veya partiküllerin toplanması ile oluşturulan, toplu gibi, yoğun bir kütlede kümelenmiş veya bir agrega çiçeği, agrega meyvesinin bir kaç ayrı yumurtalıktan oluşması, tek bir çiçek, bir veya daha fazla türde mineral kristalinden veya mineral kaya fragmanlarından oluşan tüm birimleri olarak tanımlanır.

Agregat Örnek Anlatımı:

Agregat, toplam satışlar olarak almak, toplanmış, toplayarak, bir kitlenin veya bir bütünün toplanması veya toplanması, miktarına göre agregat (toplam),bir veya daha fazla türün ya da mineral kaya parçalarının mineral kristallerinden oluşan kayalar toplamı olarak ifade edilir.

Agregat; beton, harç veya sıva oluşturmak için bir çimentolama maddesiyle karıştırmak için kullanılan çeşitli sert etkisiz malzemelerden (kum, çakıl veya cüruf gibi) herhangi birinin kullanımı veya yığılmış olmasına denir. Mikroskobik bir granülden küçük bir kırıntıya kadar değişen boyutta kümelenmiş bireysel toprak parçacıkları kütlesi ve toprağın temel yapısal birimi olarak kabul edilir.

Nüfus sayımı verileri cinsiyete göre toplandı yani (agrega edildi). Birkaç milyon kişiyi toplayan (agrega eden),toplam (agrega) izleyici sayısı, küçük baloncukların toplamı veya agregası, harcanan bütünün veya miktarın toplamı (agregası),parasal toplam olarak örneklendirilebilir.

Agregat Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Kaya birkaç mineralden oluşan bir agregadır.

Bunlar agrega olarak en fazla puanı kazandılar.