Doktorlar, ağlarken gözünden gözyaşı değil kristal dökülen kadını araştırıyor. Ermenistan'da yaşayan 22 yaşındaki Satenik Kazaryan'ın gözünden her gün 50 pürüzlü keskin gözyaşı dökülüyor. Bu durumun çok acı verici olduğunu belirten genç kadın, göz kapaklarının neredeyse delindiğini söyledi.

"HER GÜNÜM CEHENNEME DÖNÜŞTÜ"

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Kazaryan, "Diş hekimine gitmiştim, gözlerimin içine toz girdi ve bu bana zarar verdi. Ardından göz doktoruna gittim, gözümden birkaç kristal aldı. Şimdi ise her günüm cehenneme dönüştü" dedi.

Satenik, yaptığı açıklamada, ilk başta ilaçların işe yarayacağını düşündüğünü ancak kristal gözyaşlarının daha sık gelmeye başladığını kaydetti.

"BÜTÜN DOKTORLAR ŞOKTA"

"Bütün doktorlar şokta" diyen genç kadın, "Böyle bir hastalıkla karşılaşmamışlar bu yüzden de nasıl tedavi edileceğini bilmiyorlar. Teşhisi bile koymadılar" şeklinde konuştu.

Satenik Kazaryan'ın bir yakını olan Svetlana Avagyan, “İlk kristali çıkardığımızda, çiftliğimizde çalışma sırasında gözüne cam girdiğini sandık ama gözlerinden gitgide daha fazla kristal gelmeye başladı. Onu doktora götürdük. İlk başta bize inanmadılar çünkü kimse daha önce böyle bir şey görmemişti" dedi.

TANI KONULAMADI

Uzmanlar analiz için kristalleri gönderdiler ancak şu ana kadar Satenik Kazaryan'a tanı konulamadı.

Tanı ve tedavi için yurt dışına gitmesi gereken genç kadının maddi durumu olmadığı için gidemiyor. Sağlık Bakanı Yardımcısı Oganes Arutyunyan ise, Satenik Kazaryan vakası ile ilgileneceklerini söyledi.