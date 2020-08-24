Kurabiye çeşitleri içinde kıyır kıyır olan ve ağızda eriyen un kurabiyesinin tadına doyum olmaz. Günlerde ve çay ikramlarında çayın yanına gidecek harika bir lezzettir.

Ağızda Dağılan Un Kurabiyesi Malzemeler:

1 paket oda sıcaklığında eritilmiş margarin ya da tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

1 paket vanilya

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri İçin:

Pudra şekeri

Ağızda Dağılan Un Kurabiyesi Yapılışı:

Ben daha önceden erittiğim için, siz margarin eridikten sonra soğumaya bırakın daha sonra içine vanilya ve pudra şekeri katarak krema kıvamına gelene kadar mikserle karıştırın.

Daha sonra nişasta ve unu ekleyin, iyice yoğurun.

Hamuru ıslak bez yardımıyla sarıp, buzdolabında en az 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Buzdolabından çıkardığımız hamurdan elimizle bezeler alıp yağlı kâğıt serilmiş tezgâhın üzerinde yuvarlak şekiller verelim üzerine bir kat daha yağlı kâğıt koyduktan sonra merdane yardımıyla yuvarlak ve biraz kalın şekilde açalım.

Aralıklarla fırın tepsimize dizelim.

150 derecede ısınmış fırında, alt kısımları kızarıp üst kısımları açık renge ulaşıncaya kadar pişirelim. Ortalama bu süre 20-25 dakika kadar olacak.

Ağızda dağılan un kurabiyesi püf noktaları:

Un elenmiş olmalıdır.

Hamuru çok yoğurmayın.

Piştikten sonra soğumasını bekleyelim, daha sonra pudra şekerini ekleyelim.

Hamurun yumuşak olması önemli o yüzden unu azar azar ilave edelim. Margarin veya tereyağı kullanın. Çünkü bu yağların içinde su yok, kurabiyeler o yüzden çok lezzetli oluyor.

Hamurun kıvamının yumuşak olması gerekiyor ki ağızda kolayca dağılabilmesi için.

Muhakkak tereyağı ya da margarinin oda sıcaklığında olması önemli. Sert olmasını istiyorsak, yağı eritip soğutmanızı öneririm.

Kurabiyeleri hemen pişirmek için, fırının ısısını çok yüksek dereceye ayarlamayalım. Aksi takdirde kurabiyelerimiz yanabilir. Afiyet olsun...