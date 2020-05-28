Ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - DENİZLİ

AA

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinden Kayıhan Mahallesi istikametine giden Arif Marim (31) yönetimindeki 03 LB 565 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki kaldırımda bulunan çınar ağacına çarptı.İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri araçta bulunan Ramazan Çelik'in (32) yaşamını yitirdiğini belirlerken, sürücü Marim ile otomobilde bulunan İbrahim Şakar (27),Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, kazada hayatını kaybeden Ramazan Çelik'in cenazesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce kapıları kesilerek sıkıştığı araçtan çıkartıldı.Çelik'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürülürken, parçalanan ve hurdaya dönen otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.