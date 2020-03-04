Alınan bilgiye göre, Halil Gürdal (27) idaresindeki 32 NB 472 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 64. kilometresinde Yunus İ. yönetimindeki 03 LP 073 plakalı patates küspesi yüklü kamyonla çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü Gürdal, olay yerinde hayatını kaybetti.