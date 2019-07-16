16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Afyonkarahisar’ın patatesli köy ekmeği" uzun süre bayatlamadan kalma özelliği ile talep görüyor.
AA'nın haberine göre yapımının her aşamasında özel usuller ve gerçek bir ustalık gerektiren tescili ile koruma altına alınan Afyonkarahisar patatesli ekmeği, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi illere kargo ile de gönderiliyor.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 15 yıldır patatesli ekmek üretimi yapan fırıncı Süleyman Karaçelik, ekmeğin içerisine konulan ekşi maya ve patates ile dışarıda 10 gün, buzdolabında da dayanıklılığının 30 güne kadar çıktığını söyledi.
Ekmeği ev mayası ile yaptıklarını aktaran Karaçelik, "15 yıldır ilçede hakiki ev mayalı köy ekmeği ürünlerimizi yapıyoruz. Bozulma veya kötü koku yapmaz. Bundan dolayı ekmeğimiz tercih ediliyor. Günde 300-400 adet ekmek üretiyoruz." dedi.
"KARGO İLE GÖNDERİM YAPIYORUZ"
Karaçelik, bir ekmeğin 2 kilogram geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Ekmeğimiz çok kalitelidir. Katkı maddesi kesinlikle yoktur. Patates ve ekşi maya katıyoruz. Ekmeğimizi duyanlar, Afyonkarahisar'dan geçerken buradan alıp, yollarına devam ediyorlar. Bazıları da uzaktan sipariş ediyor, kargo ile gönderiyoruz. Patatesli köy ekmeğinin fiyatı 5 lira. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi illere kargo ile gönderim yapıyoruz. Antalya'dan daha çok talep geliyor."
Ekmek üretiminde çalışan Nedime Harmankaya da işe gece geç saatlerde başladıklarını ve hamura, yoğrulma aşamasında bayatlamayı geciktirmek için ekşi maya ve patates eklediklerini belirtti.
Hamurun yoğrulma aşamasını anlatan Harmankaya, "Bir saat dinlendikten sonra hamuru el yardımı ile yuvarlayarak şeklini veriyoruz. Daha sonra üzerini örtüler ile örterek bir saat daha dinlenmeye bırakıyoruz. Son olarak ekmeğimiz taş tabanlı fırınlarda fındık kabuğu yakarak pişiriyoruz. Diğer geleneksel ekmeklerden farkı, patates ve ekşi maya konulması. Bu sayede buzdolabında 1 aya kadar bozulmadan durabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.
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