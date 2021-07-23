Kaza, Dinar'a bağlı Yapağılı köyü girişinde meydana geldi. Muhammet Karaman yönetimindeki 35 KG 8715 plakalı otomobille Fuat Er yönetimindeki 20 D 8870 plakalı cip çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler cip sürücüsü Fuat Er'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Er´in yaralanan eşi Suzan Er Dinar Devlet Hastanesi'ne, Muhammet Karaman ise Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.