İHA

Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Sandıklı ilçesi girişindeki Yeni Zahire Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayoluna bir araçtan atıldığı öne sürülen sigara izmariti önce kuru otları tutuşturdu.

Rüzgarında etkisiyle tutuşan kuru otlar Hüseyin Taşpınar’a ait odun deposuna sıçradı. Aniden büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından köpüklü su yardımıyla yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası yaklaşık 10 ton odun zarar gördü. Odunların alt kısmında bulunan alevleri söndürmek için kepçe yardımı ile odunlar başka bir yere taşındı.

İşyeri sahibi Taşpınar, yangının yoldan atılan bir sigara yüzünden çıktığını iddia etti. Vatandaşların yolda bu tür olayların yaşanmaması adına duyarlı olmalarını istedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.