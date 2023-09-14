Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'in Pyongyang davetini kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore lideri Kim, 4 yılı aşkın sürenin ardından dün ilk kez Rusya'da bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Kim, Putin'i Kuzey Kore'ye davet etti, Putin'in daveti kabul ettiği bildirildi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pyongyang ziyareti davetini kabul etti.
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, bu daveti Putin ile 4 yılı aşkın süredir ilk kez bir araya geldikleri Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'nde düzenlenen zirveden sonra yaptı.
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PUTİN DAVETİ KABUL ETTİ
Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikili işbirliği ve ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmak için "önemli" bir fırsat olduğunu söyleyen Kim, Putin'i "uygun bir zamanda" Kuzey Kore'ye davet etti.
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Açıklamada, Putin'in bu daveti kabul ettiği bildirildi.
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KİM İLE PUTİN BİR ARAYA GELDİ
Kim, Putin ile dün Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.
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Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini incelemişti.
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Kim, Rusya'nın uzay gücü oluşturma konusundaki bugününü ve geleceğini kendi gözleriyle gördüğünü belirterek çok özel bir zamanda, uzay gücünün tam kalbinde, Rusya'da bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylemişti.
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Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.