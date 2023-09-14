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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'in Pyongyang davetini kabul etti

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'in Pyongyang davetini kabul etti

        Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore lideri Kim, 4 yılı aşkın sürenin ardından dün ilk kez Rusya'da bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Kim, Putin'i Kuzey Kore'ye davet etti, Putin'in daveti kabul ettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:19
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          Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pyongyang ziyareti davetini kabul etti.

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          Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, bu daveti Putin ile 4 yılı aşkın süredir ilk kez bir araya geldikleri Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'nde düzenlenen zirveden sonra yaptı.

        • 3

          PUTİN DAVETİ KABUL ETTİ

          Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikili işbirliği ve ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmak için "önemli" bir fırsat olduğunu söyleyen Kim, Putin'i "uygun bir zamanda" Kuzey Kore'ye davet etti.

        • 4

          Açıklamada, Putin'in bu daveti kabul ettiği bildirildi.

        • 5

          KİM İLE PUTİN BİR ARAYA GELDİ

          Kim, Putin ile dün Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

        • 6

          Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini incelemişti.

        • 7

          Kim, Rusya'nın uzay gücü oluşturma konusundaki bugününü ve geleceğini kendi gözleriyle gördüğünü belirterek çok özel bir zamanda, uzay gücünün tam kalbinde, Rusya'da bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylemişti.

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          Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

        • 9
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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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