Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'in Pyongyang davetini kabul etti

PUTİN DAVETİ KABUL ETTİ

Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikili işbirliği ve ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmak için "önemli" bir fırsat olduğunu söyleyen Kim, Putin'i "uygun bir zamanda" Kuzey Kore'ye davet etti.