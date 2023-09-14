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        Haberler Dünya ABD'de polisi alarma geçiren firari mahkum Cavalcante 14. günde yakalandı

        ABD'de polisi alarma geçiren firari mahkum Cavalcante 14. günde yakalandı

        ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, 31 Ağustos'ta hapishaneden kaçan Brezilya kökenli Danelo Cavalcante yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:20
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          Pensilvanya Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, hapishaneden kaçan 34 yaşındaki Cavalcante'nin 14. günde yakalandığı bildirildi.

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          CİNAYETTEN MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

          Daha önce "eski çete üyesi" olduğu ifade edilen Cavalcante'nin, 2017'de Brezilya'da kendisine borcu olan bir kişiyi öldürmekten arandığı bilgisi paylaşılmıştı.

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          Bölge savcılığı ofisinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Cavalcante eski kız arkadaşını, "Brezilya'da cinayetten arandığını öğrenmesinin ardından kendisini polise ihbar edeceğini söylemesi" üzerine iki küçük çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürmüştü.

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          Cavalcante, Nisan 2021'de eski kız arkadaşını öldürmekten müebbet hapse çarptırılmış, 31 Ağustos'ta Pensilvanya eyaletinin Chester bölgesindeki hapishaneden kaçmıştı.

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          Arama çalışmalarını sürdüren polis, Cavalcante'nin "Pensilvanya'dan kaçmak için yeterli kaynağı" olmadığını, arama çalışmalarının firari mahkum tarafından çalındığı düşünülen bir minibüsün bulunduğu bölgede devam ettiğini bildirmişti.

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          Cavalcante'nin yakalanmasına yönelik bilgiyi sağlayanlara verilecek para ödülü 25 bin dolara çıkarılmıştı.

          Firari mahkum Cavalcante'nin yakalanması için işbirliği yapmayan kız kardeşinin vize süresi dolduğu için sınır dışı edileceği, firari mahkuma yardım eden ya da yardım teklifinde bulunan kişilerin yargılanacağı aktarılmıştı.

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          SİLAH ÇALMIŞTI

          Cavalcante'nin 11 Eylül'de Chester County'deki bir evin garajından fener ve dürbünle donatılmış 22 kalibrelik bir tüfek çaldığı bildirilmişti.

          Ev sahibinin hırsızlık yapan firariye tabancayla ateş ettiği ancak mahkumun yaralandığına dair iz bulunamadığı kaydedilmişti.

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          Cavalcante'nin silahlı ve son derece tehlikeli olduğu belirtilirken, bölge sakinlerine evlerde kalınması, kapı ve pencerelerin kapatılması ve araçların güvenli alana alınması uyarısı yapılmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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