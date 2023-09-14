Fenerbahçe'ye 6 numara müjdesi! Leander Dendoncker...
Transfer döneminin son saatlerinde 6 numara takviyesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe hakkında İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa forması giyen Belçikalı orta saha Leander Dendoncker'i kadrosuna katabileceği belirtildi.
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Transferin son saatlerine girilirken 6 numara takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan Belçikalı futbolcu Leander Dendoncker'in satışına onay verdi.
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İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Dendoncker için teklif yapması halinde Aston Villa'nın bu teklifi hemen kabul edeceğini duyurdu.
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Football Insider'da yer alan haberde; Aston Villa'nın satın alma opsiyonlu kiralık veya bonservis dahil her türlü teklif üzerinde anlaşmaya açık olduğu belirtildi.
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28 yaşındaki Belçikalı ön libero, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'dan Aston Villa'ya 15 milyon euroya transfer olmuştu.
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Belçika Milli Takımı formasını 32 kez giyen Dendoncker, geçtiğimiz sezon İngiltere'de 26 resmi maçta görev yaptı.
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LEANDER DENDONCKER KİMDİR?
15 Nisan 1995 tarihinde Belçika'nın Passendale kentinde dünyaya gelen Leander Dendoncker, futbola 2009 yılında ülkesinin Roeselare takımında başladı.
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Daha sonra Anderlecht altyapısına giren Belçikalı futbolcu, 2018 yılında İngiliz ekibi Wolverhampton'a kiralandı. Premier Lig ekibi, performansından memnun kaldığı Dendoncker'i 2019 yazında 13.8 milyon euro karşılığında transfer etti.
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Wolverhampton'da 2022 yılına kadar forma giyen yıldız futbolcu, 2022-2023 sezonunun başında 15 milyon euroya bir başka Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.
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MUSRATI İÇİN 25 MİLYON EURO İSTEDİLER!
Fenerbahçe'nin 6 numara için düşündüğü Al Musrati'den ise sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
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Libyalı orta saha için sözlü olarak zemin yoklayan Fenerbahçe yönetimi, Braga'nın cevabı karşısında transferden çekildi.
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Portekiz kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istediği 27 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, bu rakamda indirime kesinlikle yanaşmadığı öğrenildi.
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