Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 6 numara müjdesi! Leander Dendoncker... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye 6 numara müjdesi! Leander Dendoncker...

        Transfer döneminin son saatlerinde 6 numara takviyesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe hakkında İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa forması giyen Belçikalı orta saha Leander Dendoncker'i kadrosuna katabileceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Transferin son saatlerine girilirken 6 numara takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

        • 2

          İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan Belçikalı futbolcu Leander Dendoncker'in satışına onay verdi.

        • 3

          İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Dendoncker için teklif yapması halinde Aston Villa'nın bu teklifi hemen kabul edeceğini duyurdu.

        • 4

          Football Insider'da yer alan haberde; Aston Villa'nın satın alma opsiyonlu kiralık veya bonservis dahil her türlü teklif üzerinde anlaşmaya açık olduğu belirtildi.

        • 5

          28 yaşındaki Belçikalı ön libero, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'dan Aston Villa'ya 15 milyon euroya transfer olmuştu.

        • 6

          Belçika Milli Takımı formasını 32 kez giyen Dendoncker, geçtiğimiz sezon İngiltere'de 26 resmi maçta görev yaptı.

        • 7

          LEANDER DENDONCKER KİMDİR?

          15 Nisan 1995 tarihinde Belçika'nın Passendale kentinde dünyaya gelen Leander Dendoncker, futbola 2009 yılında ülkesinin Roeselare takımında başladı.

        • 8

          Daha sonra Anderlecht altyapısına giren Belçikalı futbolcu, 2018 yılında İngiliz ekibi Wolverhampton'a kiralandı. Premier Lig ekibi, performansından memnun kaldığı Dendoncker'i 2019 yazında 13.8 milyon euro karşılığında transfer etti.

        • 9

          Wolverhampton'da 2022 yılına kadar forma giyen yıldız futbolcu, 2022-2023 sezonunun başında 15 milyon euroya bir başka Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.

        • 10

          MUSRATI İÇİN 25 MİLYON EURO İSTEDİLER!

          Fenerbahçe'nin 6 numara için düşündüğü Al Musrati'den ise sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

        • 11

          Libyalı orta saha için sözlü olarak zemin yoklayan Fenerbahçe yönetimi, Braga'nın cevabı karşısında transferden çekildi.

        • 12

          Portekiz kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istediği 27 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, bu rakamda indirime kesinlikle yanaşmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!
        Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!
        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor
        Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Kazancı'dan Halil ve Tadic itirafı!
        Kazancı'dan Halil ve Tadic itirafı!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Habertürk Anasayfa