Afyonkarahisar'da kumar ve sosyal mesafe ihlalinden 23 kişiye para cezası

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, son 3 günde kumar oynandığı yönünde gelen ihbarlar değerlendirilerek, 3 evde kontrol yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 23 kişiye, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranmak" suçlarından toplam 96 bin 950 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, aynı suçlardan Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar Afyonkarahisar'da 71 kişiye 285 bin 425 lira para cezası uygulandığı ve 5 ev ile bir iş yerinin valilik kararıyla mühürlendiği aktarıldı.