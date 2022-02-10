Sobadan sızan gaz zehirledi: 1 ölü

Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde Hüseyin Ş. ile eşi S.Ş. ve gelini D.Ş'den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; baygın halde bulunan S.Ş. ve D.Ş. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söz konusu kişilerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.