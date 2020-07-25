Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri kuruluyor

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Vali Gökmen Çiçek’in girişimleriyle tüm ilçelerde Kadın Kültür Evleri projesi hayata geçiriliyor.

Kadınların sosyal ve kültürel anlamda vakit geçirebilmeleri ve sosyalleşmenin yanında bilgi birikimlerini de geliştirebilecekleri Kadın kültür Evleri projesinin kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ OLACAK

Afyonkarahisar'da farklı projeler geliştirmek için sürekli çalışmalar yürüten ve bu doğrultuda istişarelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, kadınlar için anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

Kaymakamlıklar ve Belediyelerin de ortaklığında tüm ilçelerde “Kadın Kültür Evleri” kurulacak.

Kadınların sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunabileceği, kitap okuyup, spor yapabileceği, çeşitli kurslara katılabileceği, kafelerde vakit geçirebileceği Kadın Kültür Evleri için çalışmalar başladı. Yapılacak tüm faaliyetlerin tamamen ücretsiz olacağı öğrenildi.