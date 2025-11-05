Habertürk
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 20:37 Güncelleme: 05.11.2025 - 20:37
        Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serban beldesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Bölgede kaçak kazıda kullanılan karot ve spiral taşlama makineleri, levye, balyoz ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #afyonkarahisar
        #afyonkarahisar haber
        #yerel haber
