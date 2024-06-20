Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı
N.C.(83) yönetimindeki otomobil, ilçenin Ağzıkara köyü kavşağında A.S.T (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler N.C, A.S.T ve otomobilde bulunan E.T.T (27), M.T (47), E.G (29), H.E.G (5), E.A.G (3) ve A.E.G (1) Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü N.C müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.