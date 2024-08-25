Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, iki otomobil çarpıştı. Kazada yaşı çift yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
- 1
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde O.U, (38) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Susuz Kavşağı yakınlarında K.Ç'nin (80) kullandığı otomobille çarpıştı.
- 2
Kazada, sürücü K.Ç. ile otomobilinde bulunan eşi H.Ç. (75) hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ve aracında bulunan A.R.U, (37) N.A.U. (7) ile A.A.U (1) yaralandı.
- 3
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
-
- 4
Yapılan incelemenin ardından otomobilden çıkarılan çiftin cenazeleri, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü O.U'nun tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.