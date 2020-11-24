Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada karışımlı kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fabrikadan çıkan bir kamyonu takibe alan polis ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 15 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü H.D. gözaltına alınırken, kaçak akaryakıtla ilişiği bulunduğu öğrenilen Mehmet T. ile Muhlis T. hakkında da adli işlem başlatıldı.