"Video görüntülerim benim malımdır" diyen Afroman, görüntüleri evine ve eşyalarına verildiğini iddia ettiği zararları karşılamak için para toplama amacıyla kullandığını da sözlerine ekledi.



Rapçinin baskından aylar sonra YouTube'da yayımlanan müzik videolarından en az üçü baskının görüntülerini içeriyor. Bunlar arasında 'Why You Disconnecting My Camera' (Neden Kameramın Bağlantısını Kesiyorsun), 'Will You Help Me Repair My Door' (Kapımı Onarmama Yardım Eder Misin) ve 'Lemon Pound Cake' (Limonlu Kek) yer alıyor.