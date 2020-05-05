Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Gana’da 550, Güney Afrika’da 437, Mısır’da 348, Cezayir’de 174, Gine Bissau'da 156, Fas’ta 150, Gine’de 124, Senegal’de 89 ve Sudan’da 86 yeni vaka görüldü.

Güney Afrika ve Mısır’da 7’şer, Fas’ta 5, Somali’de 3, Sao Tome ve Principe, Gine, Cezayir ve Mali'de 2'şer, Tunus, Nijer, Burkina Faso, Gabon, Sierra Leone, Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 1’er ölüm oldu.

Salgında ölenlerin sayısı Cezayir’de 465, Mısır’da 436, Fas’ta 179, Güney Afrika’da 138, Nijerya'da 87, Kamerun'da 64, Burkina Faso'da 46, Tunus'ta 43'e yükseldi.

Afrika kıtasında 44 bin 873 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam 1807 kişi hayatını kaybetti. Dünden bu yana 2 binden fazla yeni Kovid-19 vakası rapor edildi.

Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun'da görüldü.

Toplam vaka sayısı, Güney Afrika'da 7 bin 220, Mısır'da 6 bin 813, Fas'ta 5 bin 53, Cezayir'de 4 bin 648, Gana'da 2 bin 719, Nijerya'da 2 bin 558, Kamerun'da 2 bin 77 oldu.