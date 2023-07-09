Afrika sıcakları ne zaman başlıyor? 2023 Türkiye'de afrika sıcakları kaç derece olacak?

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Yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Uzmanlar iyice yaklaşan Afrika sıcaklıklarına karşı vatandaşları ciddi uyarılarda bulundu. Peki Afrika sıcakları nedir ve ne zaman gelecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

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AFRİKA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Afrika sıcaklarının önümüzdeki haftanın ortası itibarıyla ülkemizi resmen kavurması bekleniyor.



45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor...

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İSTANBUL 45 DERECE Mİ OLACAK? Meteorologlar yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, gelmesi beklenen Afrika sıcaklarının İstanbul ve çevre illeri sert bir şekilde etkilemesi bekleniyor.



45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da nasibini alacağı tahmin ediliyor.

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