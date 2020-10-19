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Afra Tafra Tanımı:

Afra tafra kelimesinin anlamı; çalımlı ve kibirli davranıp gösteriş yapan kimse, kendine değer veren veya özüne önem veren, başkalarına üstünlük hissi vererek, böbürlenerek tavır yapmak, yaşadıklarını abartarak şatafatla söyleyen ve gösteren kişi olarak tanımlanır.

Afra Tafra Nedir TDK:

Böbürlenmek olarak ifade edilir.

Afra Tafra Örnek Anlatımı:

Afra tafra kelimesi çok eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş olan bir sözdür. Afra tafra yaparak tavır gösteren kişi mutlaka; böbürlenmek, kibirlenmek, gösteriş yapmak, çalımlı olmak gibi tavırlar içerisindedir.

Afra Tafra Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Sen şimdi bana neden afra tafra yapıyorsun?

İyi ki yeni bir ev aldın, hemen başladın yine afra tafra yapmaya!