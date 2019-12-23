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Afra Saraçoğlu'dan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla 'maç' paylaşımı

Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu sevgilisiyle maça gitti. Çift, yan yana çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı

23.12.2019 - 17:17 | Güncelleme:
Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu
HABERTURK.COM

Afra Saraçoğlu, bir yılı aşkın süredir Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

Ünlü çift, önceki gün Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlemeye gitti. Maçta keyifli vakit geçiren Saraçoğlu ile Yazıcıoğlu, Instagram'dan yan yana çekilen fotoğraflarının altına kalp emojisi koyarak takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

 

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