Afra Saraçoğlu: Bilerek gizlendim
Oyuncu Afra Saraçoğlu, kuaförden çıkarken görüntülendi. İmajını yenileyen Saraçoğlu; "Bilerek gizlendim. Sürprizi kaçmasın" dedi
Giriş: 08.11.2025 - 13:53 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:53
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu, önceki gün Etiler'deki bir kuaförden çıkarken köpeğiyle birlikte objektiflere yansıdı.
Afra Saraçoğlu, çıkışta basın mensuplarının soruları karşısında; "Bilerek gizlendim, projem için saçlarımı yaptırdım. Sürprizi kaçmasın" diye konuştu. Ardından hızlıca otomobiline binen Saraçoğlu, oradan ayrıldı. Oyuncu, kuaförde yaklaşık 4 saat kaldı.
