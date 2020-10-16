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Aforizma Tanımı:

Aforizma kelimesinin anlamı; özdeyiş olarak tanımlanır. Bir aforizma dünya hakkında genel bir gerçeği ileten özlü bir ifade veya gözlemdir. Yazarlar, evrensel olarak doğru olduklarını düşündükleri ahlaki veya felsefi bir fikri iletmek için genellikle metinlerinde genel açıklamalar yaparlar.

Aforizma Nedir TDK:

Özdeyiş olarak ifade edilir.

Aforizma Örnek Anlatımı:

Aforizma özlü ve esprili bir şekilde ifade edilen bir doğruluk veya görüş bildirimidir. Terim genellikle felsefi, ahlaki ve edebi ilkelere uygulanır. Bir aforizma olarak nitelenmek için, bir ifadenin özlü bir şekilde ortaya konan bir gerçeği içermesi gerekir.

Aforist ifadeler, yazıların yanı sıra günlük konuşmamızda da alıntılanmaktadır. Bir gerçeği içerdikleri gerçeği, onlara evrensel bir kabul sağlar. Filozofların, politikacıların, yazarların, sanatçıların, sporcuların ve diğer kişiler ünlü aforist açıklamalarıyla hatırlanır.

Aforizmalar genellikle bir tutam mizahla gelir ve bu da kitlelere daha çekici gelmelerini sağlar. Atasözleri ve klişeleri kuşaktan kuşağa yaygınlık kazandıran ve günlük konuşmamızda sıklıkla ortaya çıkan farklı aforist ifadelerdir. İçerdiği aforizmalar için pek çok edebiyatçı takdir edilmektedir ki bunlar bilim adamları ve meslekten olmayanlar tarafından sık sık alıntılanmaktadır.

Bir aforizmanın amacı, genellikle evrensel ahlaki veya hakikat olarak kabul edilen insanlara bir mesaj iletmektir. Bu nedenle bir aforizma yaratırken, uygun bir mesajı iletmek için okuyucuları ve yazınızın amacını tanımlamanız önemlidir.

Aforizmalar literatürde yaygın olarak bulunur. Aslında, literatürde kullanılan birçok aforizmalar, edebi kullanımlarından kopar ve göründükleri orijinal eserden ayrı olarak kendi anlamlarıyla alakalı hale gelir. Birçoğu günlük konuşmalarda akılda kalıcı ve esprili kelime seçimi nedeniyle kullanılıyor.

Örnek Aforizmalar:

İstediğini her zaman alamazsın, ama denersen, bazen ihtiyacın olanı alırsın.

Bir dağa hareket eden adam, küçük taşlardan uzaklaşarak başlar.

Karar vermemiz gereken, bize verilen zamanla ne yapılması gerektiği.

Yap ya da yapma; burada deneme yok.

Eldeki serçe damdaki güvercinden iyidir.

Aforizma Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

En çok popüler olan aforizma hangisi?

Bana bir aforizma söyler misin?