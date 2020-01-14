"Bunların biri de Kayaköy ve burada 2 kilise, 760 ev ile 4 şapel bulunuyor. Kayaköy'e en yakın Gemiler Adası'nda da 5 kilise yer alıyor. Afkule Manastırı da önemli bir tarihi alanımız. Tarihi yapıların ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar davam ediyor. Restorasyon yapılmadığı halde Afkule ve Gemiler Adası'ndaki kiliseler gözde yerlerinin başında geliyor."