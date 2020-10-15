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Afiş Tanımı:

Afiş kelimesinin anlamı; bilgi, reklam, propaganda ve politik ajitasyon işlevlerini yerine getiren, grafik tasarımı ile tanıtmak amacıyla toplumun kalabalık olduğu yerlere asılan bir tür ilan olarak tanımlanmaktadır.

Afiş Nedir TDK:

Herhangi bir şeyi tanıtmak veya duyurmak için hazırlanan, bir çok kişinin görebileceği yerlere asılmış olan ve genellikle resimli olarak yapılan duvar ilanı olarak ifade edilir.

Afiş Örnek Anlatımı:

Afişlerini başlıca görevi, reklam vermek, yoldan geçenlerin ilgisini çekmek ve mesajı göndermektir. Asılan afiş diğer asılmış olan afişlere dikkat etmelidir. Benzerlik afişin dikkat çekmesini engeller. Diğer bir özellik ise, bütünün çabucak kavraması amaçlanan gereksiz detayların, süs eşyalarının ortadan kaldırılmasıdır.

Afişi hazırlayan tasarımcı, verilen konuyu yorumlar. Afişlerini teması kültürel, sosyal, politik, turist veya spor etkinlikleri etrafında döner.

Afiş Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Geçen gün gördüğüm afiş gerçekten çok güzeldi.

Asılması gereken afişler hazır mı?