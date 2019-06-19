Afili Aşk dizisi izleyicileri "Afili ne demek? Afili ne anlama geliyor?" sorularını vatandaşlar tarafından merakla araştırıyor. İşte Edebi bir kelime olan Afili'nin anlamı...

AFİLİ NE DEMEK?

Afili kelimesi TDK sözlüğüne göre; gösterişli ve çalımlı anlamlarına gelmektedir. Günümüzde bu sözcük daha çok; hoşumuza giden, bizlere gösterişli veya fiyakalı gelen, beğendiğimiz şeyleri, insanları tanımlarken kullanılır.

AFİLİ KELİMESİNİN KÖKENİ

Yeni Yunanca afi ἁφή “dokunuş, el becerisi” sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰaphē ἁφή “eliyle dokunma” sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰáptō, aph- ἅπτω, ἅφ- “ilişmek, dokunmak, değmek, tutmak” fiilinden türetilmiştir.