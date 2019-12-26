26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afili Aşk 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizini izleyicilerinin gündeminde. Afili Aşk'ta Ayşe'nin babasını Yiğiter'lerden kimin öldürdüğü merak ediliyor. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrolünde yer aldığın dizide Altan Erkekli ve Benian Dönmez gibi usta isimler de yer alıyor. Afili Aşk 28. son bölüm özeti ve 29. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.
AFİLİ AŞK 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Afili Aşk 29. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.
AFİLİ AŞK 28. SON BÖLÜM ÖZETİ
Melahat sonunda sahte evliliği söyler ve herkes şoke olur. Kerem ve Ayşe bu durumu ailelerine nasıl açıklayacaktır? Bu kaostan sonra Ayşe ve Kerem yaptıkları hataları bir daha düşünme fırsatı bulur. Ayşe her şeyi geride bırakıp, tertemiz bir sayfa açmak ister. Ona göre bu sırrı herkes duymalı ve hayatlarında hiçbir sorun kalmamalıdır. Kerem ise Ayşe’den her şeyi yoluna koymak için zaman ister. İki sevgili bu konuda bir türlü orta noktayı bulamaz ve iş ciddi bir kavgaya neden olur. Bakalım sonunda kimin dediği olacak?
Modamu çalışanları yılbaşını karşılamaya hazırlanır. Çalışanlar bir parti beklentisi içindedir. Kerem bir bahane bulup kutlamaları iptal ettirir. Buna anlam veremeyen Ayşe, Kerem’in sakladığı bir şeyler olduğunu fark eder ve bunun peşine düşer.
Yiğiterler hummalı bir şekilde yılbaşı gecesine hazırlanır. Yemekler, hediyeler her şey hazırdır. Geriye tüm heyecanıyla geri sayımı beklemek kalır. Ancak eve bırakılan gizemli hediyenin açılmasıyla, aileler arasındaki tüm dengeler değişecektir.
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