Eyalet polis şefi Zabardast Safai patlayıcıların ana çarşıdaki yolun kenarına gizlendiğini açıkladı. Hayatını kaybeden 14 kişinin ikisi polis.

Bugün İsviçre'nin başkenti Cenevre'de Afganistan'a yardım sözü verilmişti. AB Komisyonu Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jutta Urpilainen AB'nin Afganistan'a 2021 ila 2025 yılları arasında toplam 1.2 milyar avro mali yardım taahhüt ettiğini açıklamış, bununla Afganistan'da demokratikleşme, sürdürülebilir kalkınma ve çağdaşlaşmaya katkı sağlayacaklarını belirtmişti.