Afganistan'da en az 14 Şii öldürüldü: Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan'da Şii Hazaralara yönelik gerçekleştirilen ve en az 14 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ sosyal medya hesabındaki paylaşımda söz konusu saldırıyı üstlendi.

Afgan basınına göre, Daykundi ve Gor vilayetleri sınırında bulunan Karyudal bölgesinde öğle saatlerinde kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce Şii Hazaralara saldırı gerçekleşti.

Saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Saldırıya uğrayanların, Daykundi vilayetinin Sengi Taht ilçesi sakinleri olduğu, Kerbela'yı ziyaret eden yakınlarını karşılamak için Karyudal bölgesine gittikleri aktarıldı.

REKLAM

Silahlı kişilerin, fotoğraf çekme bahanesiyle ilçe sakinlerini taşıyan otobüsü durdurduğu ve ardından üzerlerine ateş açtığı kaydedildi.

Afganistan yönetiminden konuya dair henüz bir açıklama da yapılmadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar, sık sık Afgan Şiileri silahlı ya da bombalı saldırılarla hedef alıyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.