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        Haberler Dünya Afganistan, ABD'nin yabancı varlıklarına uyguladığı dondurma işlemini sonlandırmasını istedi | Dış Haberler

        Afganistan, ABD'nin yabancı varlıklarına uyguladığı dondurma işlemini sonlandırmasını istedi

        Afganistan geçici hükümeti, ABD'ye ülkenin yabancı varlıkları üzerine uyguladığı dondurma işlemini sonlandırması çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:14
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        Kyodo News'un haberine göre, Afganistan yönetimi Ekonomi Bakan Yardımcısı Dr. Abdul Latif Nazari, Japon yetkililerle ikili ilişkileri görüşmek üzere şubat ayında yaptığı Tokyo ziyaretinin ardından ajansa röportaj verdi.

        Afganistan yönetimi Ekonomi Bakan Yardımcısı Nazari, açıklamasında, ABD'nin Afganistan'a ait yabancı varlıklar için uyguladığı ve "ekonomiye ayak bağı olan" dondurma işlemine son verme zamanının geldiğini ifade etti.

        "Büyük güçlerle dostane ilişkiler" kurmak istediklerini belirten Nazari, Afganistan'ın altyapı ve sanayisinin geliştirilmesi için Japonya ile aralarındaki bağı güçlendirmeyi umduklarını da vurguladı.

        Nazari, Japonya'nın desteğinin Afgan halkının yaşam standartlarını iyileştirebileceğine dikkati çekti.

        ABD, Afganistan geçici hükümetine yönelik yaptırımlar çerçevesinde Afgan merkez bankasının 7 milyar dolar değerindeki döviz rezervlerini dondurmuştu.

        Afganistan yönetimi Ekonomi Bakan Yardımcısı Dr. Abdul Latif Nazari liderliğindeki üst düzey Afgan heyeti, Japon yetkililerle ikili ilişkileri görüşmek üzere 18 Şubat'ta Tokyo'ya gitmişti.

        Böylece, Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası Afgan yetkililer, Japonya'yı ilk defa ziyaret etmişti.

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