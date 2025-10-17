Affan Keçeci HT Spor'a konuştu: Beşiktaş buradan kârlı çıkacaktır

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkan Adayı Affan Keçeci, siyah-beyazlıların 19 Ekim'de yapılacak Divan Kurulu Başkanlık Seçimi öncesi HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı.

"BEŞİKTAŞ BURADAN KÂRLI ÇIKACAKTIR"

5 adaylı bir seçimin olması çok güzel bir şey. Demokrasilerde ne kadar fazla aday olursa o kadar iyidir. Beşiktaş buradan kârlı çıkacaktır. Burada bir şeyin üstüne de basmak istiyorum; 5 adaylı seçimde benim kazanmam halinde diğer hiçbir aday üzülmeyecektir, bunu da biliyorum.

