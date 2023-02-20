Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ | Afetzede Barınma ve Taşınma Desteği e-Devlet başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Ev sahibi 5 bin, kiracılar 2 bin TL yardım alacak! İşte afetzede barınma desteği başvuru ekranı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Afetzede Barınma ve Taşınma Desteği başvurularının e-Devlet sistemi üzerinden başladığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen deprem bölgesindeki konutlar için ev sahibine 5 bin, kiracılara ise 2 bin TL kira yardımı yapılacak. İşte, 2023 Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı...

Giriş: 20.02.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Afetzede Barınma ve Taşınma Desteği, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından gündeme geldi. AFAD tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında Afetzede Barınma ve Taşınma Desteği başvurularının açıklandığı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutları yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen konut sahipleri ve kiracılar Afetzede Barınma Desteği'nden yararlanacak. Afetzede ailelere 15 bin TL, ev sahibi olanlara 5 bin ve kiracılara ise 2 bin TL yardım yapılacak. İşte, e-Devlet Afetzede Barınma ve Taşınma Desteği başvuru ekranı ve şartları hakkında merak edilenler...

  • AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ NEDİR?

    Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacaktır.

  • Deprem bölgesinde konutu Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak.

  • AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

    AFETZEDE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TAŞINMA YARDIMI NEDİR?

    Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacaktır.

  • KİRA YARDIMI VERİLECEK Mİ?

    Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000-TL olmak üzere toplam 60.000-TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000-TL olmak üzere toplam 24.000-TL kira yardımı yapılacaktır.

  • KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır.

  • Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000-TL taşınma yardımı yapılacak olup, barınma desteği yapılmayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.