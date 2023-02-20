Afetzede Barınma ve Taşınma Desteği, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından gündeme geldi. AFAD tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında Afetzede Barınma ve Taşınma Desteği başvurularının açıklandığı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutları yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen konut sahipleri ve kiracılar Afetzede Barınma Desteği'nden yararlanacak. Afetzede ailelere 15 bin TL, ev sahibi olanlara 5 bin ve kiracılara ise 2 bin TL yardım yapılacak. İşte, e-Devlet Afetzede Barınma ve Taşınma Desteği başvuru ekranı ve şartları hakkında merak edilenler...