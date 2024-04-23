AfD çalışanı 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı

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Almanya'nın en büyük yayın kuruluşlarından ARD, RBB ve SWR'nin bildirdiğine göre, Alman polisi Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde, Almanya için Alternatif (AfD) politikacısının bir çalışanını Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutukladı.

Yayın kuruluşlarına göre Jian G adlı çalışan, AfD'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki liste başı adayı Maximilian Krah'ın asistanı olarak çalışıyordu. Jian G'nin Dresden'in yanı sıra Brüksel'de de yaşadığı belirtildi.

Aşırı sağcı parti AfD'den henüz bir yorum gelmedi.

AfD'nin Almanya'da giderek güçlendiği düşünülürken, anketlerde şu an yüzde 23'le ülkede ana muhalefet konumunda olduğu tahmin ediliyor.

REKLAM "Bu Avrupa demokrasisine içten saldırı" Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırı sağcı AfD'nin çalışanının Çin için casusluk yaptığı yönündeki iddiaları 'son derece ciddi' olarak nitelendirdi. Faeser, "Avrupa Parlamentosu'nda Çin için casusluk yapıldığı doğrulanırsa, bu Avrupa demokrasisine içeriden yapılan bir saldırıdır" dedi. Bakan, "Böyle bir çalışanı istihdam eden herkes de bunun sorumluluğunu taşır" diye ekledi. Çin: Bu bir manipülasyon Çin Dışişleri Bakanlığı ise Almanya'nın iddialarını reddetti. Bakanlık, "Almanya'nın sözde casus tehdidiyle Çin'e karşı siyasi manipülasyon yapmayı bırakması gerek" dedi.