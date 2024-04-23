Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AfD çalışanı 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı

        AfD çalışanı 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı

        Almanya yayın kuruluşları, aşırı sağcı AfD'nin ülkenin doğusundaki Dresden kentindeki önde gelen siyasetçisinin asistanının 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Çin ise Almanya'nın 'manipülasyon' yaptığını öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 10:08 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        AfD çalışanı 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın en büyük yayın kuruluşlarından ARD, RBB ve SWR'nin bildirdiğine göre, Alman polisi Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde, Almanya için Alternatif (AfD) politikacısının bir çalışanını Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutukladı.

        Yayın kuruluşlarına göre Jian G adlı çalışan, AfD'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki liste başı adayı Maximilian Krah'ın asistanı olarak çalışıyordu. Jian G'nin Dresden'in yanı sıra Brüksel'de de yaşadığı belirtildi.

        Aşırı sağcı parti AfD'den henüz bir yorum gelmedi.

        AfD'nin Almanya'da giderek güçlendiği düşünülürken, anketlerde şu an yüzde 23'le ülkede ana muhalefet konumunda olduğu tahmin ediliyor.

        REKLAM

        "Bu Avrupa demokrasisine içten saldırı"

        Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırı sağcı AfD'nin çalışanının Çin için casusluk yaptığı yönündeki iddiaları 'son derece ciddi' olarak nitelendirdi.

        Faeser, "Avrupa Parlamentosu'nda Çin için casusluk yapıldığı doğrulanırsa, bu Avrupa demokrasisine içeriden yapılan bir saldırıdır" dedi.

        Bakan, "Böyle bir çalışanı istihdam eden herkes de bunun sorumluluğunu taşır" diye ekledi.

        Çin: Bu bir manipülasyon

        Çin Dışişleri Bakanlığı ise Almanya'nın iddialarını reddetti.

        Bakanlık, "Almanya'nın sözde casus tehdidiyle Çin'e karşı siyasi manipülasyon yapmayı bırakması gerek" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!
        Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Habertürk Anasayfa