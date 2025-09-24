Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu AFAD'dan Doğu Karadeniz'deki yağışlara ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        AFAD'dan Doğu Karadeniz'deki yağışlara ilişkin açıklama

        AFAD, Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun ve şiddetli yağışlar nedeniyle kapanan Rize-İkizdere, Çayeli-Kaptanpaşa ve Çamlıhemşin-Ayder yollarının ulaşıma açıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 00:32 Güncelleme: 24.09.2025 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD'dan Doğu Karadeniz'deki yağışlara ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) NSosyal hesabından, Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun ve şiddetli yağışlar sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun ve şiddetli yağışlardan etkilenen Rize başta olmak üzere Giresun, Trabzon ve Artvin'de meydana gelen sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Afetin ilk saatlerinde bölgeye giden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki AFAD daire başkanları, il müdürleri ve AFAD ekipleri ile çalışmaların son durumunu yerinde incelediği ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'de devam eden çalışmalarda, AFAD, Karayolları, DSİ, 112 Acil Servis, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, özel idare, belediye, itfaiye ve sivil toplum kuruluşları ekiplerinden toplam 3 bin 219 personel ile 1328 aracın görev aldığının bilgisi verildi.

        REKLAM

        Çalışmalara destek vermek üzere Milli Savunma Bakanlığına ait 3, Jandarma Genel Komutanlığına ait bir, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir olmak üzere toplam 5 hava aracının Rize'ye görevlendirildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmasında aktif görev yaptığı aktarıldı.

        Açıklamada, Rize'de 5 helikopterle 23 sorti yapılarak 116 kişinin, Ayder Yaylası'ndan tahliye edilerek, güvenli bölgeye alındığı da ifade edildi.

        Artvin'de 20 vatandaşın, kurulan hava köprüsü ile tahliye edilip, güvenli bölgeye alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yürütülen çalışmalara destek vermek üzere bölgeye diğer illerimizden yeterli sayıda personel, motopomp, bot ve araç sevk edilmiştir. Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizde sel-su baskını 59, mahsur kalma 48, toprak kayması 78, diğer 5 olmak üzere toplam 190 ihbar alınmış olup gelen ihbarlara ilgili ekipler tarafından anında müdahale edilmiştir. Yaşanan afet nedeniyle kapanmış olan Rize-İkizdere, Çayeli-Kaptanpaşa ve Çamlıhemşin-Ayder yolları ulaşıma açılmıştır. Borçka-Camili yolunda ise çalışmalar devam etmektedir.

        Elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşanan yerleşim birimlerinin enerji ve iletişim sorunları giderilmiştir. Afetin ilk anından itibaren sahada büyük bir gayret ve özveri ile çalışan tüm kurumlarımıza ve emek veren personelimize aziz milletimiz adına teşekkür ediyor, olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #AFAD
        #haberler
        #DOĞU KARADENİZ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        Afganistan yönetiminden Trump'a yanıt
        Afganistan yönetiminden Trump'a yanıt
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Habertürk Anasayfa