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Aerial Tanımı:

Aerial kelimesinin anlamı; hava, hava ile ilgili olan, havada var olan veya büyüyen, yüksek, atmosferik olarak tanımlanır. Aerial kelimesi uzun zamandan beri gökyüzü ve atmosferle ilgili olan şeyleri tanımlamak için bir sıfat olarak kullanılmıştır.

Aerial Örnek Anlatımı:

Aerial; hava veya atmosfer ile ilgili veya havanın yerleşmesi veya sıklığı, havada üretilen veya bulunan hava, havada gerçekleştirilen; hava bölgeleri veya akımları, havadan oluşan, havanın doğasını andıran veya buna benzer olarak ifade edilir.

Toprakta, suda veya yeraltında yetişen veya var olanın aksine, havada yetişen, şekillenen veya var olan, hava kökçülükleri, hava bitkileri gibi örneklendirebilir. Aerial yogası, dansı, fotoğrafı vb. İçin kullanılan bir kelimedir.

Aerial Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Aerial fotoğrafları, fırtınanın neden olduğu hasarı açıkça gösterdi.

Gittiğimiz gösteride ki aerial dans çok etkileyiciydi.