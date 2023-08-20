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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi AEK - Dinamo Zagreb: 2-2 (MAÇ SONUCU) - AEK, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda - Futbol Haberleri

        AEK - Dinamo Zagreb: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Yunan ekibi AEK, ilk maçta 2-1 yendiği Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Atina'da 2-2 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırdı. AEK'ya turu getiren golü 90+10. dakikada eski Beşiktaşlı Domagoj Vida kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 00:09
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        Vida, AEK'yı play-off'a taşıdı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Zagreb ile 2-2 berabere kalan AEK, play-off'lara kaldı.

        Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu, Yunanistan ekibi AEK'in Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırladığı rövanş maçıyla tamamlandı.

        İlk maçı 2-1 kazanan AEK, Dinamo Zagreb ile uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-2 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Dinamo Zagreb'in gollerini, 45+2. dakikada Josip Sutalo ve 65. dakikada Robert Ljubicic kaydetti. AEK'in gollerini ise 90+2. dakikada Sergio Araujo ve 90+10. dakikada Domagoj Vida attı.

        AEK, play-off turunda Belçika'nın Antwerp takımıyla eşleşti. AEK ile Antwerp arasındaki play-off turu maçları, 22 ve 30 Ağustos'ta oynanacak.

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