Adriana Lima kimdir, kaç yaşında, nereli, Adriana Lima'nın boyu kaç, kilosu kaç, beden ölçüsü kaç, Adriana Lima’nın mesleği ne, burcu ne, Adriana Lima evli mi, bekar mı, sevgilisi var mı, Adriana Lima’nın ailesi kim, çocuğu var mı, Adriana Lima’nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Doğum Tarihi: 12.06.1981

Nereli: Brezilya

Kaç Yaşında: 39

Boyu Kaç: 1.77 cm

Kilosu: 56 kg

Burcu: İkizler

Mesleği: Süper Model, Oyucu, Moda Mankeni, Tanıtım Hostesi

Adriana Lima Biyografisi

Aile Hayatı:

Tam adı AdrianaFrancescaLima’dır. 12 Haziran 1981 yılında Brezilya'nın Salvador, Bahia kentinde doğmuştur. Annesi MariaDaGraçaLima, babası Nelson Torres'tir. Maddi imkanları az olan bir ailede büyümüştür. O dönemde ailesi dindar olarak yaşamaktaydı. Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya ve İsviçre kökenlidir.

Eğitimi:

Adriana Lima, ilkokul ve orta öğrenimini bitirdikten sonra, henüz 13 yaşındayken yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilmiştir. Eğitim ve öğretim hayatını bitiremeden kariyer yapmaya karar vermiştir. İlkokul arkadaşının isteğiyle yarışmalara katılmıştır. Okumayı çok seven Adriana Lima, çok fazla kitap bitirmiştir. Müziğe de ayrı bir ilgisi vardır. Evinde bir çok enstrüman aleti vardır.

Özel Hayatı:

Adriana Lima, LennyKravitz 2002-2003 yıllarında aşk yaşamıştır. Birbirinden güzel ünlülerle beraberlik yaşayan Lenny Kravitz, AdrianaLima ile ciddi bir ilişki içerisindeydi. Çift nişanlanmıştı ama olmadı, yürütemediler, ayrıldılar.

Sonra Adriana Lima, LiechtensteinPrensiWenzeslaus ile 2003-2006 yıllarında ciddi bir ilişki yaşamıştır. PrensWenzeslaus ile uzun süreli bir birliktelik yaşamalarına rağmen evlilik ile sonuçlanmadı, ayrıldılar.

Adriana Lima, daha sonra 2006 yılında Brezilyalı şarkıcı Denny ile çılgın aşıklar gibi bir ilişki yaşamıştır. Evlilikle sonuçlanmayan ilişkileri ayrılık kararlarıyla bitmiştir.

Adriana Lima, 14 Şubat 2009 yılında NBA basketbolcularından MarkoJaric ile evlenmiştir. Bu evliliğinden 2009 doğumlu ValentineLimaJaric ve 2012 doğumlu SiennaLimaJaric isimlerinde iki kızı vardır. Çift daha sonra 2014 yılında boşanmıştır. Marko Jaric'in eşini aldattığına dair iddialar çıkmıştır. Boşanmalarının sebebi olarak söyleniyor.

Daha sonra Adriana Lima’nın adını 2016 yılında Joe Thomas ile duyduk. Boks antrenörü olan JoeThomas'ın AdrianaLima ile olan ilişkisi 7 ay sürmüştür. Beraber oldukları dönemde AdrianaLima, sosyal medyadaki fotoğraflarının altına sürekli “Hayatımın aşkısın, seninle birlikte yaşlanmak istiyorum” gibi yorumlar yazıyordu.

Adriana Lima, 2017 yılında JulianEdelman ile beraberlik yaşamıştır. New England Patriots takımında oynayan JulianEdelman ile Adriana Lima’nın ilişkileri yaklaşık 8 ay kadar sürmüştür. Ayrılma sebepleri ise programlarının birbirine uymaması olarak açıkladılar.

Adriana Lima,Edelman ile ayrıldıktan sonra MattHarvey ile 2017 yılında beraberlik yaşamıştır. Adriana'nın New York Mets takımı oyuncusu Matt ile olan ilişkisi de uzun sürmeden bitmiştir

Son olarak Adriana Lima 2017 yılında yazar MetinHara ile beklenmedik bir ilişki yaşıyor. Kimisi reklam diyor, kimisi aşk diyor ama 2018 yılındayız ilişkilerinin ciddi olduğu görülmektedir. Metin Hara, Adriana Lima'ya evlenme teklifi etmiştir. Mutlu bir beraberlik yaşamaktadırlar.

Kariyeri:

AdrianaLima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasına katılarak 1. Seçilmiştir.

1996 yılında yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ise 2. oldu. Kısa bir süre sonra Ford Modellik Ajansı sayesinde New York'a taşınmıştır. Elite Model Management ile anlaşmıştır.

Vogue, Maria Claire dergilerinin moda çekimlerinde yer almıştır.

Asıl çıkışını Times Square reklam tablosunda yer alan bilboard reklamı ile gerçekleştirmiştir.

Victoria Secret mankeni olmadan önce 1996 yılında Pista Dupla televizyon dizisinde rol aldı.

1998 yılında ise Victoria's Secret defilesi ile tamamen tanınmıştır. Gisele Bündchen ve Heidi Klum ile birlikte melek kanatları takarak sergiledikleri iç çamaşırı defilesinde boy göstermiştir.

2000 yılında Guess Costanoa Kampanyasında dünyaca ünlü isimler olan Laetitia Casta, Claudia Schiffer ve Eva Herzigova gibi mankenler ile yer almıştır.

2001 tarihinde BMW'nin kısa filminde Mickey Rourke, Clive ve Forest Whitaker'la kamera karşısına geçmiştir.

2003 yılında Vicrotia's Secret defilesinde açılışı gerçekleştiren manken olarak ismini moda dünyasına yazdırmıştır.

defilesinde açılışı gerçekleştiren manken olarak ismini moda dünyasına yazdırmıştır. 2005 yılında Pirelli takviminde yer almıştır.

2002-2009 yılları arasında kozmetik mankeni olarak çalışmıştır. Maybelline, Bebe, Mossimo ve BCBG’nin reklam yüzü olmuştur.

2006 yapımı Çirkin Betty filminde bir bölüm konuk oyuncu olarak rol almıştır.

2007 yılında How I Met Your Mother dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır.

Türkiye’ye ilk olarak 2009 yılında Acun Ilıcalı’nın sunmuş olduğu “Var Mısın Yok Musun” yarışması için gelen Adriana Lima bu yarışmada 75 bin TL kazanmıştır ve kazandığı parayı kanser olan çocuklar için bağışlamıştır.

Türkiye'ye ilk olarak 2009 yılında Acun Ilıcalı'nın sunmuş olduğu "Var Mısın Yok Musun" yarışması için gelen Adriana Lima bu yarışmada 75 bin TL kazanmıştır ve kazandığı parayı kanser olan çocuklar için bağışlamıştır. Adriana Lima Vogue Eyewear, 2015 İlkbahar-Yaz reklam kampanyasının marka yüzü olmuştur.

Vogue Eyewear, 2015 İlkbahar-Yaz reklam kampanyasının marka yüzü olmuştur. 2017 yılında American Beauty Star isimli TV Programı yapmıştır.

Hakkında;

Adriana Lima’nın Vücut Ölçüleri: 34-24-35 olarak bilinmektedir. AdrianaLima’nın idolü Amerikalı reality televizyon programı sunucusu olan BristolPalin’dir. AdrianaLima’nın rol modeli ise Amerikalı siyasetçi “SarahPalin”dir.

Adriana Lima’nın sevdiği fotoğrafçılar arasında StevenMeisel ve AlbertWatson gibi isimler vardır. AdrianaLima’nın favori tasarımcısı ve uzun süre beraber çalıştığı ChristianLacroix’tir. Çünkü ChristianLacroix’i iyi bir insan olarak tanımlar ve kıyafetlerini çok mükemmel bulur. AdrianaLima’nın en çok beğendiği müzisyen çok farklı tarzlarda müzik yapan ünlü müzisyen LennyKravitz’tir. Bir zamanlar ciddi bir ilişki yaşamışlardı ama ayrılıkla sonuçlanmıştı.

AdrianaLima’nın en sevdiği yazar ise romancılığının yanında farklı alanlarda da çalışmalarıyla tanınan 1927 doğumlu Kolombiyalı yazar GabrielGarciaMarquez’dir. AdrianaLima’nın en sevdiği pembe dizi Brezilyalı yazar “BernardoGuimarães” tarafından yazılıp diziye uyarlanan “Sinhá Moça” ismindeki pembe dizidir.

AdrianaLima, doğup büyüdüğü kentteki maddi imkanları sıkıntılı olan ailelere, mahallesindeki çocuklara ettiği yardımlarla adını duyurmuştur.