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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa'nın en prestijli film fonu olan Eurimages'dan yapım desteği kazanan distopya filmi 'Adresi Olmayan Ev'in dünya satış haklarını Alman Arthood Entertaintment firması satın aldı. Hatice Aşkın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos üstlendi.

AFİŞ YAYINLANDI

Oyuncu kadrosunda; Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Seren Fosforoğlu, Bedia Ener, Ayşen İnci, Yeliz Bozkurt ve Emel Çölgeçen'in yer aldığı filmin afişi de yayınlandı. Kurgusu Atina'da yapılan 'Adresi Olmayan Ev'in tüm post-prodüksiyonu Atina'da tamamlandı.