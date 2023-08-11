Adrenalin tutkunları Köprüçay'da rafting heyecanı yaşıyor

Misafirlerimizin çoğunluğu Ruslardan oluşuyordu. Bu yıl Rus müşterimizde düşüş oldu ama açığı Avrupalı turistle kapatıyoruz. Rus ve Avrupalı turistlerin yanı sıra Arap tatilciler ve yerli turistler de büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.