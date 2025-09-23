ADRASAN NEREDE?

Adrasan nerede? Türkiye’de güneyde yer alan Adrasan, Akdeniz kıyısındaki yeriyle turistik bir cazibe merkezi sunar. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve huzur veren atmosferiyle özellikle yaz aylarında tatilcilerin uğrak noktalarının başında gelir. Likya Yolu üzerinde bulunması ile doğa yürüyüşçüleri için de önemli bir destinasyon olmuştur.

ADRASAN HANGİ ŞEHİRDE?

Adrasan hangi şehirde? Antalya şehrinde bulunan Adrasan, turistik değeri ile birçok kişinin cazibe noktalar listesine girmiştir. Şehir merkezine yaklaşık 95 km uzaklıktadır. Sahip olduğu bu konum ile şehirden kolayca ulaşılabilir niteliktedir. Bu özelliğiyle birçok kişi, kalabalıktan uzak, sakin bir tatil imkânı için Adrasan’ı tercih eder.

ADRASAN HANGİ İLDE?

Adrasan hangi ilde? Antalya iline bağlı olan Adrasan, her yıl milyonlarca turistin ilk uğradığı yerler arasındadır. Antalya şehri, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turistik illerinin başında olma bayrağına sahiptir. Lara, Konyaaltı, Alanya gibi ünlü tatil merkezlerinin yanında Adrasan da doğal yapısını korumasıyla tatilcilerin gözdesidir. Bilhassa aileler ve doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenler için tercih edilen bir yer olmuştur.

Antalya iline bağlı Adrasan, Kumluca ilçesi sınırlarındadır. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi zenginlikleri de turistlerin buraya geliş sebebidir. Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken doğal alanlardan biridir. Huzur veren atmosferi sayesinde birçok kişinin yılda birkaç kez geldiği bir yer olmuştur. ADRASAN HANGİ BÖLGEDE? Adrasan hangi bölgede? Bu güzel ve göz alıcı yerleşim yeri, Türkiye'nin güney sahilinde yer alan Akdeniz Bölgesi'nde bulunur. Bölgenin tipik iklimini burada da görmek mümkündür. Adrasan'da sıcak yazlar ve ılıman kışlar vardır. Bu da Adrasan'ın yıl boyunca ziyaret edilebilir olmasını sağlar. Yani turistlerin burayı bu kadar sık ziyaret etmesi tesadüf değildir. Özellikle ilkbahar ve yaz ayları Adrasan'ın en çok tercih edilen dönemleridir. ADRASAN KONUMU NEDİR? Adrasan konumu nedir? İlgili yerleşim birimi, Kumluca ilçesi sınırları içerisinde konumlanır. Olimpos ve Çıralı'ya oldukça yakın bir noktadadır. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki sahili, turkuaz denizi ve yemyeşil doğasıyla gözleri anında üzerine çeker.

ADRASAN HAKKINDA BİLGİLER Adrasan, deniz turizmi ve doğa aktiviteleri için uygun bir bölgedir.

Bölgede tekne turları, dalış, kano ve balıkçılık gibi aktiviteler yapılabilir.

Özellikle Adrasan Koyu, sakin ve dalgasız yapısıyla yüzme için ideal bir ortam sunar.

Yerleşim yerinin civarındaki yürüyüş parkurları, kamp alanları ve bungalov oteller, doğa ile iç içe tatil arayanlar için büyük bir avantajdır.

Adrasan’ın en önemli özelliklerinden biri de Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme alanı olmasıdır.

Adrasan, doğal dengenin korunması amacıyla sahil büyük oranda bakir kalmıştır.

Olimpos Antik Kenti, Yanartaş ve Suluada gibi turistik noktalara da yakınlığıyla tatilcilerin ilgisini çeker.

Adrasan, doğa tutkunlarının büyük bir keyifle ziyaret ettiği Likya Yolu’nun da önemli duraklarından biridir.

Trekking yapanların rotasında doğrudan yer alır.

Fotoğrafçılar, dalış meraklıları ve tatilciler için uygun bir yerdir.

