Münih merkezli müzayede evi Herman Historica'nın 20 Kasım'da gerçekleştireceği 'Nazi' müzayedesi, Almanya'yı karıştırdı.

Aralarında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in silindir şapkasıyla metresi Eva Braun'un bir elbisesinin de bulunduğu 147 parçanın açık artırmayla satışa sunulmasına, ülkedeki Yahudi toplumu liderlerinden tepki geldi.

Haham Menachem Margolin, satışın yasadışı olduğu kadar ahlaken yanlış olduğunu savundu. Avrupa Yahudi Derneği'nin başkanlığını yürüten Margolin, müzayede evinden satışı iptal etmelerini istedi.

Müzayede evinin yöneticisi Bernhard Pacher ise Bild gazetesine verdiği demeçte, müşterilerinin büyük bölümünün müzayedeye 'tarihe olan ilgilerinden' dolayı katılmak istediklerini öne sürdü.

Satışa sunulacak parçalar arasında Nazi iktidarının önde gelen isimlerinden Hermann Goering ve Joseph Goebbels'e ait eşyalar da bulunuyor. Parçaların büyük bölümünün 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde ABD askerlerince ele geçirilmiş eşyalar olduğu belirtiliyor.