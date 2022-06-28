Eşi Begüm Şen ile birkaç yıldır ABD'de yaşayan iş insanı Adnan Şen, geçtiğimiz aylarda Los Angeles'taki malikanesini 75 milyon dolardan satışa sunmuştu. Şen, bu süreçte 2020-2021 yılları arasında yaptırdığı villa için alıcı bulamamıştı.