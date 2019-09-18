Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam ediliyor. Duruşmada bugün Tarkan Yavaş savunma yapıyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu 162 tutuklu ve 20 tutuksuz sanık katılmıştı. Davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Tarkan Yavaş'ın savunması Yavaş'ın savunması ile başlandı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız ve Arzu Kaya'nın haberine göre, Yavaş savunmasında, "İddianame geneli müşteki ifadelerine dayandırılmış. Delil yok. Ortada suç örgütü yok. Vakıf camiamız Allah'ın varlığını birliğini anlatan konferanslar yapıyor. Ülkemizin lehine faaliyetler yapıyoruz. Adnan Oktar'ın 310 kitabı var. Bu kitaplar hayati konular" dedi.

"Kültürel anlamda dünyanın en etkin kuruluşuyuz" diyen Yavaş, "Metaryalist felsefeye karşı en etkin çalışmayı biz yapıyoruz. İddianamede yazanların hukuki karşılığı yok. Mehdiyetten kasdedilen devleti ele geçirmek ise bunu yapan FETÖ terör örgütü var. Bizim hiçbir şekilde şiddetle terörle ilişkimiz yok. Hiçbir aradaşımız bürokraside görevli değil, asker değil, polis değil. Bir avuç arkadaşımız var, onlar da kültürel faaliyetlerle ilgileniyorlar" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor. İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hâli hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.