Adnan Kahveci kimdir?

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Doğum Tarihi: 20.02.1949

Nereli: Trabzon

Ölüm Tarihi: 05.02.1993 (44 yaşında vefat etti)

Boyu Kaç: 1.77 cm

Kilosu:

Burcu: Balık

Mesleği: Elektrik Mühendisliği Profesörü ve Siyasetçi Devlet Adamı

Adnan Kahveci Biyografisi

Aile Hayatı:

Adnan Kahveci, 20 Şubat 1949 yılında Trabzon Sürmene'de doğmuştur. Babası memur annesi ise ev hanımı olan Adnan Kahveci, maddi imkanları kısıtlı olan bir ailede büyümüştür.

Eğitimi:

Adnan Kahveci, ilkokulu ve orta okulu kendi köyünde okumuştur. Milliyet gazetesinin ilk kez yaptığı bilgi yarışmasında birinci olmuştur. TÜBİTAK’tan aldığı burs ile İstanbul Kabataş Lisesi’ne gitmiştir. Adnan Kahveci,1966 yılında dönem birincisi olarak mezun olmuştur. Üniversite sınavında 180 sorunun tamamına doğru cevap vermiştir. İstanbul Fen Fakültesi’nde üniversiteye başlayıp MillîEğitimBakanlığı bursuyla eğitimini ABD’ denin Indiana kentindeki Purdue Üniversitesi’ne taşımıştır. Burada 4 yıllık okulu 2,5 yılda bitirerek elektrik mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Missouri Üniversitesi’nde doktora yapmıştır. 1975 yılında doktora yaptığı üniversite de bir süre yardımcı profesör olarak görev yapmıştır.

Öğrenim hayatı boyunca hiçbir işi yadırgamadan yapan AdnanKahveci okul yemekhanesi, bulaşıkçılık ve öğrenci yurdunda aşçılık gibi işleri de yapmıştır.

Özel Hayatı:

Adnan Kahveci, 1973 yılında Füsun Kahveci ile evlenmiştir. Bu evliliğinden iki oğlu CihanKahveci ve MehmetBozkurt Kahveci, bir de kızı AslıhanCeylanKahveci doğmuştur.

AdnanKahveci, eşi ve iki çocuğu ile birlikte 5 Şubat 1993 tarihinde Bolu-Gerede yakınlarında trafik kazası geçirmiştir. Kazada AdnanKahveci ve eşi Füsun Kahveci, olay anında hayatlarını kaybederken, 17 yaşındaki kızı Aslıhan ve 10 yaşındaki oğlu Cihan, yaralı olarak kurtulmuştur. Bitkisel hayata giren AslıhanKahveci, 10 gün sonra vefat etmiştir. AdnanKahveci, eşi FüsunKahveci ve 17 yaşındaki kızı AslıhanKahveci'nin kabirleri Kartal Yakacık Mezarlığı'nda yan yana bulunmaktadır.

Adnan Kahveci, eşi Füsun Kahveci ile birlikte verdikleri bir röportajda eşi için “Ben onsuz, o da bensiz yaşayamaz” açıklamasını yapmıştır. Sevgilerinin derinliğini beraber vefat etmelerinden de anlayabiliriz.

Adnan Kahveci’nin eşini Alev Karaca ile aldattığına dair çıkan haberlerin hiçbirinde doğruluk payı yoktur. Hiçbir delil olmadığı için iftira dedikodu olarak tarihte yerini almıştır. Adnan Kahveci’nin kendisi de asla kabul etmemiştir. Birbirinden başarılı çalışmalar yaptığı için bu şekilde karalamaya çalışıyorlardı. Çünkü o kadar temiz, dürüst, namuslu, vatanına, milletine sevdalıydı ki tartışma yaratacak hataları yoktu. AdnanKahveci’nin ailesinde huzursuzluk yaratmak amacıyla yapılmış olan asılsız haberlere inanmayalım.

Kariyeri:

Adnan Kahveci, 1976 yılında askerlik görevini yerine getirmek için ve geçici olarak Türkiye’ye dönmüştür. Türkiye’de kalmaya karar verince İstanbul’a, Kartal’a yerleşmiştir. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

Daha önce Amerika’da bir gezide tanıştığı dönemin TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) Genel Müdürü KorkutÖzal, 1977 yılında İkinci MC Hükümetinde İçişleri Bakanı olunca, AdnanKahveci‘yi, İçişleri Bakanlığı Teknik Danışmanlığında görevlendirmiştir. Bakanlığın ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bilgisayara geçiş çalışmalarını başlatan AdnanKahveci‘nin hayat yolu bu şekilde Özal’lar ile birleşmiştir. Danışmanlık göreviyle beraber siyasi hayata da adım atmış olup, 12Eylül’den sonra TurgutÖzal’a Başbakan danışmanı olarak atanmıştır. 1983 yılında AnavatanPartisi‘nin 37 kurucusundan birisi ve ilk Genel Başkan Yardımcısı olmuştur. 1987 yılında İstanbul’dan milletvekili seçilmiştir. 18. ve 19. Dönemin İstanbul Milletvekilliğini yapmıştır. AdnanKahveci, genç yaşta yaptığı siyasi çalışmalar, dürüst kişiliği ve idealleri ile kısa sürede toplum tarafından çok sevilmiştir ve adından çok söz ettirmiştir.

Adnan Kahveci, 1987 yılında DPT ( Devlet Planlama Teşkilatı) ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanı olmuştur. Dönemin başbakanı TurgutÖzal tarafından 1988 yılında Maliye Bakanlığı görevine getirilmiştir.

Şu anda olduğu gibi o yıllarda da en önemli sorun olarak kabul edilen’ Kürtsorunu’ ile ilgili Türkiye'de şu ana kadar hazırlanan en kapsamlı ve devletin kasasında tutulan üç rapordan birisi, Adnan Kahveci'ye aittir. Rapor, 1992 yılının mayıs ayında Cumhurbaşkanı TurgutÖzal’a teslim edilmiştir.

AdnanKahveci, KDV’yi hesaplayan akıllı mini yazar kasa geliştirmiş ve bunun patentini de almıştır.

Şüpheli Ölümü Hakkında;

Adnan Kahveci'nin yeni yapılan otobanda ters yola girerek kaza yapması, çeşitli şüpheleri de beraberinde getirmiştir. 2011 yılında 8'inci Cumhurbaşkanı TurgutÖzal'ın ölümüne ilişkin Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamına, dönemin Devlet Bakanı AdnanKahveci'nin 'şüpheli ölümü' de dâhil edilmiştir. AdnanKahveci'nin oğlu MehmetBozkurtKahveci, kazanın akıbetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaza meydana geldiğinde 18 yaşında olduğunu söyleyen BozkurtKahveci, "Ben uzun zaman bu kazanın normal bir kaza olduğuna inandım. Ama şimdi ben de suikast olduğuna inanmaya başladım. Babam levha hatası yapmamıştır. Gösterildiği için o yoldan girmiştir. Üniversite sınavında Türkiye birincisi olmuş bu kadar zeki bir insanın o yola ters girmesinin imkânı yok. Sanki birileri o levhayı bilerek koydu." Demiştir.

TurgutÖzal'ın şüpheli ölümüne de dikkat çeken ifadelerde bulunan BozkurtKahveci, "Babam ile TurgutÖzal'ın birkaç ay arayla ölmesi şüphelidir. Bunun arkasında derin devletin olduğunu düşünüyorum." diye konuşmuştur. Babasının 'Kürt Raporu' hazırladığı için öldürüldüğü iddialarıyla ilgili ise BozkurtKahveci, "Babam başta Kürt sorunu olmak üzere her konuda demokratik adım atmaktan korkmazdı. Allah'tan başka kimseden korkmazdı." şeklinde ifadelerde bulunmuştur. BozkurtKahveci, Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nca babasının ölümünün Özal soruşturması içine alınmasının önemli olduğunu söylemiştir. Yeniden soruşturma başlatılmasının umut verici olduğunu ifade eden BozkurtKahveci, olayın aydınlatılması için önemli bir adım atıldığını belirtmiştir.

Babasının suikaste kurban gittiğini söyleyen CihanKahveci ise ilk kez bir isim vermiş olup, iddiasına göre AdnanKahveci ile TurgutÖzal'ın suikastçileri aynı kişidir. Suikastin arkasında ise İsrail gizli servisi Mossad vardır. CihanKahveci, o ismi ise ErhanGöksel olarak açıklamıştır.

CihanKahveci ''Kaza Hollywood filmlerinde görülmemiş bir organizenin sonucuymuş. Düzenleyen aynı zamanda Özal'ı da zehirleyen, danışman kılığında yanaşan, daha sonra Verso Siyasal Araştırma Şirketi kurarak anketler yapan, tüm siyasilerin yakından tanıdığı, bir çok lider ile yakın çalışarak Türk siyasetini de şekillendiren ErhanGöksel. O tarihte bu işi 10 Milyon Dolar için yapıyor." Şeklinde ifadelerde bulunmuştur.

Araştırmacı yazar ErhanGöksel, 2010 yılında Amerika'da New York'taki bir otel odasında vefat etmiş bir şekilde bulunmuştur. Erhan Göksel'in ailesi ve avukatları bu iddiaları kabul etmediklerini söylemişlerdir.

1993 yılında olan şüpheli ölümlerin hepsinin, cinayet ve suikast olduğu düşüncesi toplum tarafından bilinmektedir. Ardı ardına gelen ölüm haberleri ve suikast şekli halkın böyle düşünmesine sebebiyet vermiştir.

Adnan Kahveci’nin vefatından sonra adı, sokaklarda, caddelerde, parklarda, okullarda yaşadı. Ölüm yıl dönümünde de anılmaktadır.